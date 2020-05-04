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«Торонто» подписал контракт с экс-игроком «Йокерита» Лехтоненом

16:06
Микко Лехтонен. Фото ХК "Торонто".
Микко Лехтонен. Фото ХК "Торонто".
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Финский защитник Микко Лехтонен подписал контракт с «Торонто». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне он выступал за «Йокерит». Сообщается, что контракт новичка рассчитан на сезон-2020/21.

26-летний финн в прошлом сезоне провел 60 матчей за «Йокерит» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (17+32) очков. В плей-офф у него 6 игр и 4 (1+3) очка.

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