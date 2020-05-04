«Торонто» подписал контракт с экс-игроком «Йокерита» Лехтоненом

Финский защитник Микко Лехтонен подписал контракт с «Торонто». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Welcome to Leafs Nation, Mikko!



The Maple Leafs have signed defenceman Mikko Lehtonen to a one-year entry level contract. #LeafsForever



Details: https://t.co/y2g4D4ufU8 pic.twitter.com/76VN57iVN0 — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) May 4, 2020

В прошедшем сезоне он выступал за «Йокерит». Сообщается, что контракт новичка рассчитан на сезон-2020/21.

26-летний финн в прошлом сезоне провел 60 матчей за «Йокерит» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (17+32) очков. В плей-офф у него 6 игр и 4 (1+3) очка.