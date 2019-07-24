"Торонто" подписал контракт с бывшим форвардом "Металлурга" и еще шестью игроками

"Торонто" объявил о подписании контрактов с ряом игроков, которые находились в статусе свободных агентов. В их числе оказался и бывший нападающий магнитогорского "Металлурга" Ник Шор. С 26-летним центрфорвардом подписан контракт на один год и 700 тысяч долларов, сообщает официальный сайт "Кленовых Листьев".

На два сезона и 737,5 тысяч долларов в год заключены соглашения с нападающими Калле Коссилой и Кенни Агостино. Форвард Гарретт Уилсон согласился на 725 тысяч в год. По 700 тысяч за ближайший год год заработают нападающие Тайлер Годетт и Понтус Оберг, а также защитник Кевин Грэвел.