«Торонто» подписал контракт с Броди на 20 миллионов долларов
03:50
Защитник Ти. Джей. Броди подписал четырехлетний контракт с «Торонто». Зарплата 30-летнего канадца составит 5 миллионов долларов в год.
Броди провел всю свою карьеру в НХЛ в составе «Калгари». На его счету 634 матча и 266 (48+218) набранных очков.
Напомним, что по ходу прошлого сезона с Броди случился неприятный инцидент: хоккеист потерял сознание прямо на тренировке, после чего был срочно доставлен в больницу.
По последнему контракту Броди получал 4,65 миллиона долларов в год.