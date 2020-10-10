«Торонто» подписал контракт с Броди на 20 миллионов долларов

Защитник Ти. Джей. Броди подписал четырехлетний контракт с «Торонто». Зарплата 30-летнего канадца составит 5 миллионов долларов в год.

Welcome to Toronto, TJ!



We've signed defenceman TJ Brodie to a four-year contract. #LeafsForever



Details: https://t.co/o8EOX7nbt0 pic.twitter.com/sxG7Dts5BF — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) October 9, 2020

Броди провел всю свою карьеру в НХЛ в составе «Калгари». На его счету 634 матча и 266 (48+218) набранных очков.

Напомним, что по ходу прошлого сезона с Броди случился неприятный инцидент: хоккеист потерял сознание прямо на тренировке, после чего был срочно доставлен в больницу.

По последнему контракту Броди получал 4,65 миллиона долларов в год.