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«Торонто» подписал контракт с Броди на 20 миллионов долларов

03:50
Ти. Джей. Броди. Фото nhl.com
Ти. Джей. Броди. Фото nhl.com
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Защитник Ти. Джей. Броди подписал четырехлетний контракт с «Торонто». Зарплата 30-летнего канадца составит 5 миллионов долларов в год.

Броди провел всю свою карьеру в НХЛ в составе «Калгари». На его счету 634 матча и 266 (48+218) набранных очков.

Напомним, что по ходу прошлого сезона с Броди случился неприятный инцидент: хоккеист потерял сознание прямо на тренировке, после чего был срочно доставлен в больницу.

По последнему контракту Броди получал 4,65 миллиона долларов в год.

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