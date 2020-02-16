«Торонто» победил «Оттаву», Наместников сделал передачу

«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Торонто» — 2:4. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Остон Мэттьюс, набравший 2 (1+1) очка.

У Владислава Наместникова результативная передача и показатель полезности «-1» за 15.09 на льду. У Артема Анисимова бросок за 10.41. У Никиты Зайцева «-1», 2 силовых приема и 3 блок-шота за 23.26.