«Торонто» по буллитам проиграло «Калгари»

«Калгари» по буллитам выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1 Б). Победный буллит забросил Мэттью Ткачак.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Калгари» — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Райан — 9 (Хэмоник, Дюбе), 27:34 — 0:1. Нюландер — 21 (бол., Таварес, Бэрри), 48:35 — 1:1.

Победный буллит: Ткачак.

Вратари: Андерсен — Риттих.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 36 (10+14+9+3) — 32 (9+12+7+4).

17 января. Торонто. Scotiabank Arena.