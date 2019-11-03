«Филадельфия» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступила «Торонто» — 3:4. На счету российского защитника «летчиков» Ивана Проворова гол, результативная передача, показатель полезности «+1», 7 бросков в створ, силовой прием и блокшот за 28.06. У Германа Рубцова «-1» и силовой прием за 6.54.

У Ильи Михеева результативная передача, «+1», 2 броска и блокшот за 18.28. Михеев и Проворов не реализовали свои попытки в серии буллитов.

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