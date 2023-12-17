После этого матча «Торонто» с 38 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 29 очками — на 14-й строчке.

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