«Торонто» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Мэйпл Лифс» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сделал две голевые передачи. Всего в этом сезоне у 38-летнего россиянина 4 (0+2) очка.