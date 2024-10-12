«Торонто» и «Питтсбург» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на воскресенье, 13 октября. Матч пройдет на «Скоушабэнк-Арене» в Торонто (Канада) и начнется в 2.00 по московскому времени.

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«Торонто» в прошлом сезон вылетел в первом раунде Кубка Стэнли, «Питтсбург» во второй раз подряд не вышел в плей-офф.

«Пингвинз» на старте регулярного чемпионата проиграли «Рейнджерс» (0:6) и победили «Детройт» (6:3). Российский нападающий Евгений Малкин набрал два балла за результативность и достиг отметки в 800 передач за карьеру в НХЛ. Центрфорвард также находится в двух шагах от 500 голов в регулярках.

«Торонто» на старте сезона уступил «Монреалю» (0:1) и выиграл у «Нью-Джерси» (4:2).