«Торонто» переиграл «Нью-Джерси», Гусев отметился голевой передачей
«Торонто» обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:4). «Мэйпл Ливз» прервали серию из трех поражений.
Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Нью-Джерси» — 7:4 (3:0, 2:1, 2:3)
Голы: Таварес — 18 (Сандин, Нюландер), 5:18 — 1:0. Готье — 6, 9:10 — 2:0. Хаймэн — 12 (бол., Сандин, Спецца), 19:56 — 3:0. Нюландер — 20 (Энгвалль, Таварес), 22:12 — 4:0. Коулман — 16 (Вуд, Батчер), 26:56 — 4:1. Мэттьюс — 32 (бол., Марнер, Таварес), 30:39 — 5:1. Мэттьюс — 33 (Марнер, Хаймэн), 43:58 — 6:1. Коулман — 17 (Гусев, Кэррик), 52:00 — 6:2. Коулман — 18 (Батчер, Зэйджак), 55:35 — 6:3. Суббан — 6 (бол., Братт, Симмондс), 58:02 — 6:4. Мэттьюс — 34 (п.в.), 58:40 — 7:4.
Вратари: Андерсен — Доминге (Шнайдер, 31:31, 57:43 — 58:02, 58:19 — 58:40).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 34 (16+6+12) — 29 (7+10+12).
Наши: — - Гусев (16.28/1/0).
15 января. Торонто. Scotiabank Arena.