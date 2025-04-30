«Торонто» — «Оттава»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Оттава» переиграла «Торонто» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:0.

Шайбы забросили Тим Штюцле, Дилан Козенс, Тома Шабо и Брэди Ткачак.

Счет в серии 3-2 в пользу «Мэйпл Лифс». Шестой матч состоится 1 мая и начнется в 23:00 по московскому времени.

