«Торонто» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

В составе победителей по две шайбы забросили Клод Жиру и Доминик Кубалик, а также по одному голу на счету Тима Штюцле и Джейкоба Чичрана. У «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Ник Робертсон, Вильям Нюландер и Тайлер Бертуцци.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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