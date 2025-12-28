«Торонто» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» дома обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5.

У хозяев по три очка набрали Остон Мэттьюс (1+2), Мэттью Низ (2+1) и Макс Доми (0+3). У гостей шайбы забросили Ник Казинс, Ридли Грейг, Дрейк Батерсон, Тим Штюцле и Джордан Спенс.

«Торонто» набрал 39 очков и занимает 15-е место в таблице Восточной конференции. «Оттава» с 41 очком расположилась на 12-й строчке.