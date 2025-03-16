Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

16 марта 2025, 07:29

«Торонто» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Торонто» со счетом 4:2.

«Оттава» продлила победную серию до шести матчей и с 77 очками расположилась на седьмом месте в Восточной конференции. «Торонто» с 81 очком — на четвертой строчке.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Торонто Мэйпл Лифс
Читайте также
«Спартак» подписывает тренера, Миранчук может вернуться из США в Россию. Главные трансферные слухи РПЛ на начало 2026 года
ХК «Флорида Пантерз» обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче НХЛ со счетом 2:1
У места судебного слушания по делу Мадуро в США собрались митингующие
Оператор FPV-истребителя сбил высотный дрон ВСУ «Щедрик» в Харьковской области
Фьюри объявил о возвращении в ринг. Бой с Джошуа или трилогия с Усиком?
«Манчестер Сити» и «Челси» сыграли вничью
Популярное видео
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Монреаль» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» победил «Чикаго»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 25 17 53
2 Айлендерс 42 23 19 50
3 Филадельфия 40 21 19 49
4 Питтсбург 41 20 21 49
5 Вашингтон 42 21 21 48
6 Нью-Джерси 42 22 20 46
7 Рейнджерс 43 20 23 45
8 Коламбус 41 18 23 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 41 25 16 53
2 Монреаль 42 23 19 52
3 Детройт 43 24 19 52
4 Флорида 41 22 19 47
5 Баффало 40 21 19 46
6 Бостон 42 22 20 46
7 Оттава 40 20 20 45
8 Торонто 41 19 22 45
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 41 31 10 69
2 Даллас 42 25 17 58
3 Миннесота 43 25 18 58
4 Нэшвилл 41 19 22 42
5 Сент-Луис 43 17 26 42
6 Юта 42 19 23 41
7 Чикаго 42 17 25 41
8 Виннипег 40 15 25 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 17 23 46
2 Эдмонтон 42 20 22 46
3 Анахайм 41 21 20 45
4 Сиэтл 39 18 21 43
5 Лос-Анджелес 40 17 23 43
6 Сан-Хосе 41 20 21 43
7 Калгари 41 18 23 40
8 Ванкувер 41 16 25 37
Результаты / календарь
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
5.01 01:00 Флорида – Колорадо 2 : 1
5.01 03:00 Чикаго – Вегас 3 : 2 ОТ
5.01 03:00 Нью-Джерси – Каролина 1 : 3
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости