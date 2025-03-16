«Торонто» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Торонто» со счетом 4:2.

«Оттава» продлила победную серию до шести матчей и с 77 очками расположилась на седьмом месте в Восточной конференции. «Торонто» с 81 очком — на четвертой строчке.