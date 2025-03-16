«Торонто» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ
«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Торонто» со счетом 4:2.
«Оттава» продлила победную серию до шести матчей и с 77 очками расположилась на седьмом месте в Восточной конференции. «Торонто» с 81 очком — на четвертой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|42
|25
|17
|53
|2
|Айлендерс
|42
|23
|19
|50
|3
|Филадельфия
|40
|21
|19
|49
|4
|Питтсбург
|41
|20
|21
|49
|5
|Вашингтон
|42
|21
|21
|48
|6
|Нью-Джерси
|42
|22
|20
|46
|7
|Рейнджерс
|43
|20
|23
|45
|8
|Коламбус
|41
|18
|23
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|41
|25
|16
|53
|2
|Монреаль
|42
|23
|19
|52
|3
|Детройт
|43
|24
|19
|52
|4
|Флорида
|41
|22
|19
|47
|5
|Баффало
|40
|21
|19
|46
|6
|Бостон
|42
|22
|20
|46
|7
|Оттава
|40
|20
|20
|45
|8
|Торонто
|41
|19
|22
|45
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|41
|31
|10
|69
|2
|Даллас
|42
|25
|17
|58
|3
|Миннесота
|43
|25
|18
|58
|4
|Нэшвилл
|41
|19
|22
|42
|5
|Сент-Луис
|43
|17
|26
|42
|6
|Юта
|42
|19
|23
|41
|7
|Чикаго
|42
|17
|25
|41
|8
|Виннипег
|40
|15
|25
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|17
|23
|46
|2
|Эдмонтон
|42
|20
|22
|46
|3
|Анахайм
|41
|21
|20
|45
|4
|Сиэтл
|39
|18
|21
|43
|5
|Лос-Анджелес
|40
|17
|23
|43
|6
|Сан-Хосе
|41
|20
|21
|43
|7
|Калгари
|41
|18
|23
|40
|8
|Ванкувер
|41
|16
|25
|37
Результаты / календарь
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
|5.01
|01:00
|Флорида – Колорадо
|2 : 1
|5.01
|03:00
|Чикаго – Вегас
|3 : 2 ОТ
|5.01
|03:00
|Нью-Джерси – Каролина
|1 : 3
Новости