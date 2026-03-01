«Торонто» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» на выезде обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Игра проходила на Scotiabank Arena (Торонто) 1 марта.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Морган Райлли и Вильям Нюландер, у гостей забили Тома Шабо, Дилан Козенс (дубль) и Дрейк Батерсон (дубль).

«Торонто» проиграл третий матч подряд. Он занимает 14-е место в таблице Восточной конференции с 63 очками после 60 матчей. «Оттава» (66 очков после 59 встреч) идет на 11-м месте.