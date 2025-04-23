«Торонто» — «Оттава»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Торонто» переиграл «Оттаву» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у «Мэйпл Ливз» забили Моргана Райлли и Джона Тавареса, а у «Сенаторз» — Брэди Ткачак и Адам Годетт. В овертайме отличился Макс Доми.

Третий матч состоится в пятницу, 25 апреля, на льду «Оттавы». Начало игры — 02:00 по московскому времени.

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