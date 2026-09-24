«Торонто» дважды обыграл «Оттаву» в предсезонке, Бобровский сделал 13 сэйвов

«Торонто» и «Оттава» провели два предсезонных матча НХЛ смешанными составами одновременно. В обеих встречах победу одержали «Мэйпл Лифс».

Один матч прошел в Торонто на «Скотибанк Арене», а другой — в Оттаве на арене «Канейдиан Тайр-центр».

Российский голкипер «Торонто» Сергей Бобровский отразил 13 из 14 бросков и пропустил одну шайбу в матче, прошедшем в Торонто.

НХЛ

Предсезонные матчи

«Оттава» — «Торонто» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

«Торонто» — «Оттава» — 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)