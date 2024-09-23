«Оттава» переиграла «Торонто», 38-летний Кулемин сделал голевую передачу
«Оттава» в овертайме обыграла «Торонто» в предсезонном матче НХЛ — 6:5 ОТ. В составе «Сенаторз» голевой передачей отметился российский нападаюший Николай Кулемин. 38-летний россиянин две недели назад вернулся в Северную Америку, подписав пробный контракт.
«Сент-Луис» проиграл в предсезонном матче «Юте» — 3:5. Российский голкипер «Блюз» Вадим Жеренко отыграл один период, отразив 3 из 7 бросков.
«Айлендерс» выиграли у «Нью-Джерси» — 4:2. Российский форвард Максим Цыплаков отметился одной голевой передачей.
«Рейнджерс» победили «Бостон». Российский нападающий «Брюинз» Георгий Меркулов сделал голевую передачу.
Новый сезон НХЛ стартует 4 октября двумя матчами в Праге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
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