«Оттава» обыграла «Торонто». Тарасенко набрал одно очко

«Оттава» на выезде переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Российский нападающий «Сенаторз» Владимир Тарасенко отметился одной голевой передачей.

«Оттава» набрала 10 очков и поднялась с последнего места в Восточной конференции. «Торонто» располагается на 8-й строчке — 14 очков.