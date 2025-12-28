Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

«Торонто» переиграл «Оттаву» в матче с 12 голами

Павел Лопатко

«Торонто» победил «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Вильям Нюландер, Мэттью Найз (дубль), Бобби Макманн, Остон Мэттьюс, Николас Робертсон и Джон Таварес.

У гостей забили Ник Казинс, Ридли Грейг, Дрейк Батерсон, Тим Штюцле и Джордан Спенс.

«Торонто» занимает 15-е место в таблице Восточной конференции с 39 очками после 37 игр. «Оттава» (41 очко после 37 матчей) расположилась на 12-м месте.

В следующем матче «Торонто» 29 декабря сыграет в гостях с «Детройтом». «Оттава» 30 декабря примет «Коламбус».

НХЛ. Регулярный чемпионат
28 декабря, 03:00. Scotiabank Arena (Торонто)
Торонто
Оттава
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Торонто Мэйпл Лифс
Читайте также
Крутой камбэк «Ливерпуля», хет-трик Фодена и рикошеты против Хайкина в сумасшедшей игре в Неаполе
Максименко может уехать в Европу после критики Дасаева, а Даку начинает мешать Угальде. Что происходит в «Спартаке»
Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/2027: основная информация об этапах серии
Популярное видео
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Разин в СКА. Ларионова уволили. «Авангард» выходит из кризиса?
Разин в СКА. Ларионова уволили. «Авангард» выходит из кризиса?
«Филадельфия» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Разин окончательно уволен
Разин окончательно уволен
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Разина. Уволят ли Тамбиева. Проблемы «Ак Барса» и «Авангарда»
Будущее Разина. Уволят ли Тамбиева. Проблемы «Ак Барса» и «Авангарда»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Вашингтон» победил «Нью-Джерси» в овертайме, Овечкин забил гол и сделал передачу

«Виннипег» на своем льду уступил «Миннесоте», Юров ассистировал Капризову
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 11 8 3 17
2 Рейнджерс 11 7 4 15
3 Айлендерс 9 5 4 11
4 Вашингтон 9 5 4 10
5 Нью-Джерси 9 5 4 10
6 Питтсбург 10 3 7 7
7 Филадельфия 11 2 9 7
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 10 7 3 15
2 Тампа-Бэй 9 7 2 14
3 Оттава 9 6 3 12
4 Флорида 9 5 4 12
5 Торонто 11 5 6 12
6 Баффало 9 4 5 10
7 Монреаль 9 4 5 10
8 Детройт 9 3 6 9
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 10 7 3 14
2 Миннесота 10 6 4 14
3 Даллас 9 5 4 11
4 Колорадо 10 5 5 11
5 Виннипег 9 4 5 10
6 Нэшвилл 8 3 5 9
7 Сент-Луис 9 4 5 9
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 8 3 16
2 Эдмонтон 9 7 2 15
3 Сиэтл 10 6 4 13
4 Сан-Хосе 10 5 5 11
5 Анахайм 9 4 5 8
6 Ванкувер 11 2 9 5
7 Лос-Анджелес 7 1 6 4
8 Калгари 8 2 6 4
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
21.10 02:00 Монреаль – Сан-Хосе 3 : 4 ОТ
21.10 02:00 Коламбус – Торонто 2 : 6
21.10 02:00 Нью-Джерси – Колорадо 4 : 3
21.10 02:00 Вашингтон – Лос-Анджелес 2 : 5
21.10 02:00 Айлендерс – Анахайм 3 : 2
21.10 03:00 Сент-Луис – Виннипег 2 : 1
21.10 03:00 Даллас – Бостон 3 : 2 ОТ
21.10 04:00 Эдмонтон – Миннесота 4 : 3 ОТ
21.10 04:40 Сиэтл – Детройт 4 : 3 Б
21.10 05:00 Ванкувер – Каролина 3 : 6
21.10 05:30 Вегас – Тампа-Бэй 2 : 6
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости