«Торонто» переиграл «Оттаву» в матче с 12 голами

«Торонто» победил «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Вильям Нюландер, Мэттью Найз (дубль), Бобби Макманн, Остон Мэттьюс, Николас Робертсон и Джон Таварес.

У гостей забили Ник Казинс, Ридли Грейг, Дрейк Батерсон, Тим Штюцле и Джордан Спенс.

«Торонто» занимает 15-е место в таблице Восточной конференции с 39 очками после 37 игр. «Оттава» (41 очко после 37 матчей) расположилась на 12-м месте.

В следующем матче «Торонто» 29 декабря сыграет в гостях с «Детройтом». «Оттава» 30 декабря примет «Коламбус».