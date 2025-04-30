Хоккей
30 апреля, 04:48

«Оттава» переиграла «Торонто» и сократила счет в серии

Евгений Козинов
Корреспондент
Макс Доми (слева) против Тома Шабо.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Оттава» выиграла у «Торонто» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:0. «Сенаторз» сократили счет в серии — 2-3.

Заброшенными шайбами отметились Тим Штюцле, Дилан Козенс, Тома Шабо и Брэди Ткачак.

Шестой матч в серии состоится 1 мая и начнется в 23:00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Торонто» — «Оттава» — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Голы: Шабо — 1 (Ткачак, Штюцле), 23:46 — 0:1. Козенс — 1 (мен., Годетт), 48:24 — 0:2. Штюцле — 2 (п.в., Жиру, Ткачак), 57:09 — 0:3. Ткачак — 3 (п.в., Штюцле), 59:13 — 0:4.

Вратари: Столарц — Улльмарк.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 29 (12+6+11) — 19 (4+8+7).

Наши: — - Зуб (23.46/0/+2).

30 апреля. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 3-2.

  • PvsZ

    Если Листья сейчас вылетят в первом раунде от Оттавы, на этой команде можно ставить крест. Даже не смешно уже.

    30.04.2025

  • PvsZ

    Дак вот и я о чём. Удивлён.

    30.04.2025

  • Muslim Galeev

    Рано вы Оттаву похоронили.

    30.04.2025

  • Muslim Galeev

    Листики смотрю боятся лишиться статуса главных лошар нхл последнего десятилетия )

    30.04.2025

  • Muslim Galeev

    В 2021 также Мореальскую лошадку мучили )

    30.04.2025

  • von_michel

    Торонто каждый раз одно и тоже в плей офф. Без характера. Надеюсь сенаторы дожмут мажоров

    30.04.2025

  • Gumbert Gumbert

    поздно

    30.04.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Договорняк им. Летучего Мыша. Собирают канадскую кассу.

    30.04.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Хаха, у тройки ММК по -4.

    30.04.2025

  • True Timati

    Да уж. Торонто как были неувязками, так неувязками и остались

    30.04.2025

  • PvsZ

    Жесть. А я предполагал, что это самая очевидная серия, наряду с Каролина-Джерси.

    30.04.2025

  • Андрей Андрей

    много поставил на неопытных стариков?

    30.04.2025

  • Андрей Андрей

    Торонтасы решили помучить оттавскую лошадку.

    30.04.2025

  • Сергей

    Отличный результат! "Грозная сила идет с Востока" (с) После первого матча я писал, что Оттава еще сырая команда. Молодая, талантливая, амбициозная, но сырая для ПО. Так вот, они прямо на ходу, во время этой серии набираются опыта и два последних матча провели практически идеально, показав, что не так уж страшно это Торонто )) Ставил на Оттаву и по прежнему верю в них. Мэттьюз выглядит просто жалко. Камеры постоянно выхватывают его растерянное и разочароанное лицо. Если в регулярке средняя результативность "снайпера из Аризоны" составляет 0,6, то в ПО КС только 0,4....

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Сгодится! Даёшь 7 матчей

    30.04.2025

