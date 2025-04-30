«Оттава» переиграла «Торонто» и сократила счет в серии

«Оттава» выиграла у «Торонто» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:0. «Сенаторз» сократили счет в серии — 2-3.

Заброшенными шайбами отметились Тим Штюцле, Дилан Козенс, Тома Шабо и Брэди Ткачак.

Шестой матч в серии состоится 1 мая и начнется в 23:00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Торонто» — «Оттава» — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Голы: Шабо — 1 (Ткачак, Штюцле), 23:46 — 0:1. Козенс — 1 (мен., Годетт), 48:24 — 0:2. Штюцле — 2 (п.в., Жиру, Ткачак), 57:09 — 0:3. Ткачак — 3 (п.в., Штюцле), 59:13 — 0:4.

Вратари: Столарц — Улльмарк.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 29 (12+6+11) — 19 (4+8+7).

Наши: — - Зуб (23.46/0/+2).

30 апреля. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 3-2.