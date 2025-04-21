«Торонто» победил «Оттаву» в первом матче серии плей-офф

«Торонто» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ дома обыграл «Оттаву» со счетом 6:2.

В составе «Мэйпл Ливз» 3 (1+2) очка набрал Митч Марнер, еще по голу забили Оливер Экман-Ларссон, Джон Таварес, Вильям Нюландер, Морган Райлли и Мэттью Нис. У «Сенаторз» шайбы забросили Дрейк Батерсон и Ридли Грейг.

Счет в серии 1-0 в пользу «Торонто». Следующий матч пройдет 23 апреля и начнется в 02.30 мск.