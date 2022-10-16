«Торонто» обыграл «Оттаву», Самсонов отразил 25 бросков

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 3:2.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Давид Кампф, Уильям Нюландер и Джастин Холл, вратарь Илья Самсонов отразил 25 бросков. У «Сенаторз» голы забили Шейн Пито и Клод Жиру.

В других матчах игрового дня «Бостон» обыграл «Аризону» (6:3), «Нью-Джерси» уступил «Детройту» (2:5).

В следующем матче «Торонто» 18 октября встретится с «Аризоной», «Оттава» 19 октября сыграет с «Бостоном».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Оттава» — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Голы: Пинто — 1 (бол., Жиру, Сандерсон), 9:09 — 0:1. Кампф — 1 (Маззин, Ярнкрок), 39:43 — 1:1. Нюландер — 2 (бол., Мэттьюс, Таварес), 53:24 — 2:1. Жиру — 1 (Дебринкэт, Шабо), 54:49 — 2:2. Холл — 1 (Бантинг, Марнер), 58:05 — 3:2.

Вратари: Самсонов — Форсберг.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 32 (13+11+8) — 28 (11+7+10).

Наши: — - Зайцев (12.12/0/0), Зуб (19.40/0/-1).

16 октября. Торонто. Scotiabank Arena.

«Бостон» — «Аризона» — 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

Голы: Заха — 1 (бол., Фолиньо, Смит), 4:03 — 1:0. Койл — 1 (Фредерик, Грир), 18:24 — 2:0. Келлер — 1 (бол., Бойд, Маччелли), 26:21 — 2:1. Фолиньо — 1 (Клифтон), 34:03 — 3:1. Браун — 1 (Бьюгстад, Гюнтер), 42:58 — 3:2. Гостисбеер — 1 (мен.), 45:42 — 3:3. Форборт — 1 (Крейчи, Заха), 49:29 — 4:3. Грир — 1 (Линдхольм), 52:49 — 5:3. Грир — 2 (п.в., Койл), 57:12 — 6:3.

Вратари: Суэймен — Веймелка (56:40 — 57:12).

Штраф: 13 — 11.

Броски: 43 (12+7+24) — 24 (4+14+6).

Наши: — .

16 октября. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

«Нью-Джерси» — «Детройт» — 2:5 (1:0, 1:4, 0:1)

Голы: Хэмилтон — 1 (Братт, Зигенталер), 4:45 — 1:0. Чиаро — 1 (Ларкин, Бертуцци), 21:30 — 1:1. Врана — 1 (Раймонд, Чиаро), 24:34 — 1:2. Вуд — 1 (Зеттерлунд, Хэмилтон), 24:44 — 2:2. Перрон — 1 (Врана, Мяяття), 37:02 — 2:3. Ларкин — 1 (Копп, Гронек), 39:59 — 2:4. Кубалик — 1 (Раймонд, Ларкин), 50:55 — 2:5.

Вратари: Ванечек — Неделькович.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 39 (9+22+8) — 22 (7+11+4).

Наши: — .

16 октября. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.