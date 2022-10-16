«Торонто» обыграл «Оттаву», Самсонов отразил 25 бросков
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 3:2.
В составе «Мэйпл Ливз» отличились Давид Кампф, Уильям Нюландер и Джастин Холл, вратарь Илья Самсонов отразил 25 бросков. У «Сенаторз» голы забили Шейн Пито и Клод Жиру.
В других матчах игрового дня «Бостон» обыграл «Аризону» (6:3), «Нью-Джерси» уступил «Детройту» (2:5).
В следующем матче «Торонто» 18 октября встретится с «Аризоной», «Оттава» 19 октября сыграет с «Бостоном».
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«Торонто» — «Оттава» — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Голы: Пинто — 1 (бол., Жиру, Сандерсон), 9:09 — 0:1. Кампф — 1 (Маззин, Ярнкрок), 39:43 — 1:1. Нюландер — 2 (бол., Мэттьюс, Таварес), 53:24 — 2:1. Жиру — 1 (Дебринкэт, Шабо), 54:49 — 2:2. Холл — 1 (Бантинг, Марнер), 58:05 — 3:2.
Вратари: Самсонов — Форсберг.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 32 (13+11+8) — 28 (11+7+10).
Наши: — - Зайцев (12.12/0/0), Зуб (19.40/0/-1).
16 октября. Торонто. Scotiabank Arena.
«Бостон» — «Аризона» — 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)
Голы: Заха — 1 (бол., Фолиньо, Смит), 4:03 — 1:0. Койл — 1 (Фредерик, Грир), 18:24 — 2:0. Келлер — 1 (бол., Бойд, Маччелли), 26:21 — 2:1. Фолиньо — 1 (Клифтон), 34:03 — 3:1. Браун — 1 (Бьюгстад, Гюнтер), 42:58 — 3:2. Гостисбеер — 1 (мен.), 45:42 — 3:3. Форборт — 1 (Крейчи, Заха), 49:29 — 4:3. Грир — 1 (Линдхольм), 52:49 — 5:3. Грир — 2 (п.в., Койл), 57:12 — 6:3.
Вратари: Суэймен — Веймелка (56:40 — 57:12).
Штраф: 13 — 11.
Броски: 43 (12+7+24) — 24 (4+14+6).
Наши: — .
16 октября. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
«Нью-Джерси» — «Детройт» — 2:5 (1:0, 1:4, 0:1)
Голы: Хэмилтон — 1 (Братт, Зигенталер), 4:45 — 1:0. Чиаро — 1 (Ларкин, Бертуцци), 21:30 — 1:1. Врана — 1 (Раймонд, Чиаро), 24:34 — 1:2. Вуд — 1 (Зеттерлунд, Хэмилтон), 24:44 — 2:2. Перрон — 1 (Врана, Мяяття), 37:02 — 2:3. Ларкин — 1 (Копп, Гронек), 39:59 — 2:4. Кубалик — 1 (Раймонд, Ларкин), 50:55 — 2:5.
Вратари: Ванечек — Неделькович.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 39 (9+22+8) — 22 (7+11+4).
Наши: — .
16 октября. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Питтсбург
|2
|2
|0
|4
|2
|Филадельфия
|2
|2
|0
|4
|3
|Каролина
|2
|2
|0
|4
|4
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|5
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|6
|Вашингтон
|3
|1
|2
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|0
|2
|0
|8
|Коламбус
|3
|0
|3
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Детройт
|2
|2
|0
|4
|3
|Флорида
|2
|2
|0
|4
|4
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|5
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|7
|Монреаль
|3
|1
|2
|2
|8
|Оттава
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|2
|2
|0
|4
|2
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|4
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|5
|Колорадо
|2
|1
|1
|2
|6
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|7
|Миннесота
|2
|0
|2
|0
|8
|Аризона
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Сиэтл
|2
|1
|1
|3
|3
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|4
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|2
|7
|Ванкувер
|2
|0
|2
|0
|8
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|0
|16.10
|02:00
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Бостон – Аризона
|6 : 3
|16.10
|02:00
|
Вашингтон – Монреаль
|3 : 1
|16.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|2 : 5
|16.10
|02:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|6 : 2
|16.10
|02:00
|
Торонто – Оттава
|3 : 2
|16.10
|02:30
|
Айлендерс – Анахайм
|7 : 1
|16.10
|03:00
|
Даллас – Нэшвилл
|5 : 1
|16.10
|03:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|6 : 7
|16.10
|03:00
|
Сент-Луис – Коламбус
|5 : 2
|16.10
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|- : -
|16.10
|05:00
|
Эдмонтон – Калгари
|- : -
|16.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Чикаго
|- : -
|И
|О
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Сидни Кросби
Питтсбург
|2
|6
|
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Артемий Панарин
Рейнджерс
|3
|6
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|3
|5
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|3
|4
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|3
|3
|
|
Адриан Кемпе
Лос-Анджелес
|3
|3
|И
|КН
|
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Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
|
Мартин Джонс
Сиэтл
|1
|1.00