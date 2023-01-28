«Торонто» проиграл дома «Оттаве»

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«Торонто» на своем льду потерпел поражение от «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:6. «Сенаторз» одержали вторую победу подряд.