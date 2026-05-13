«Торонто» отправил в отставку главного тренера Беруби

«Торонто» объявил об отставке Крэйга Беруби с поста главного тренера команды.

Специалист возглавлял «Мэйпл Лифс» с 2024 года.

«Крэйг — великолепный тренер и еще лучший человек. Это решение в большей степени отражает изменения в организации и возможность начать с чистого листа, чем является оценкой работы Крэйга. Мы благодарны ему за профессионализм и преданность организации. Желаем Крэйгу и его семье всего самого лучшего в будущем», — заявил генеральный менеджер «Торонто» Джон Чайка.

По итогам регулярного чемпионата-2025/26 «Торонто» занял последнее место в Атлантическом дивизионе и впервые с сезона-2015/16 не вышел в плей-офф НХЛ.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max