«Торонто» обыграл «Ванкувер», Таварес набрал три очка

«Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Торонто» — 1:4. Самым результативным игроком встречи стал капитан гостей Джон Таварес, набравший 3 (1+2) очка. Джастин Холл и Митч Марнер сделали по две результативные передачи.

На счету россиянина Ильи Михеева 3 броска в створ за 11.47 на льду.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Торонто» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Мэттьюс — 19 (Таварес, Холл), 21:45 — 0:1. Таварес — 11 (Сиси, Марнер), 39:40 — 0:2. Лейво — 7 (Пирсон, Хорват), 51:14 — 1:2. Таварес — 12 (Холл, Марнер), 54:58 — 1:3. Хаймэн — 6 (п.в.), 58:16 — 1:4.

Вратари: Маркстрем (57:22 — 58:16) — Андерсен.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (11+12+16) — 26 (8+10+8).

Наши: — - Михеев (11.47/3/0).

11 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков