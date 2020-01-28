«Торонто» обыграл «Нэшвилл», Мэттьюс опередил Овечкина в снайперской гонке

«Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Торонто» — 2:5. В составе гостей по голу и передаче на счету Зака Хаймана, Вильяма Нюландера и Расмуса Сандина.

35-й гол в сезоне забил Остон Мэттьюс. Он опередил Александра Овечкина в снайперской гонке и вышел на второе место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Торонто» — 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Голы: Нюландер — 23 (Сандин), 4:13 — 0:1. Гранлунд — 9 (Дюшен, Форсберг), 4:53 — 1:1. Хаймэн — 13 (Марнер, Бэрри), 7:12 — 1:2. Сандин — 1 (Керфут, Нюландер), 24:41 — 1:3. Спецца — 7 (Холл, Хаймэн), 32:17 — 1:4. Арвидссон — 12 (Экхольм, Бонино), 52:52 — 2:4. Мэттьюс — 35 (п.в.), 58:28 — 2:5.

Вратари: Ринне (57:41 — 58:28) — Андерсен.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 36 (15+8+13) — 31 (10+12+9).

Наши: — - -.

28 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.