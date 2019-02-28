"Торонто" обыграл "Эдмонтон", Зайцев и Ожиганов очков не набрали

"Торонто" переиграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). Это третья подряд победа "Мэйпл Ливз".
Российские игроки "Торонто" Игорь Ожиганов и Никита Зайцев очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Торонто" – "Эдмонтон" – 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)
Голы: Драйзайтль – 39 (бол., Макдэвид, Нерс), 11:06 – 0:1. Марло – 14 (Маззин, Браун), 18:02 – 1:1. Марнер – 22 (Хаймэн, Хэйнси), 21:09 – 2:1. Юнссон – 18 (Капанен, Мэттьюс), 22:26 – 3:1. Нюландер – 5 (бол., Эннис, Марло), 24:50 – 4:1. Юнссон – 19 (бол., Таварес, Марнер), 28:09 – 5:1. Таварес – 36 (бол., Марнер, Нюландер), 40:25 – 6:1. Ньюджент-Хопкинс – 20 (Нерс), 56:06 – 6:2.
Вратари: Андерсен – Коскинен (Столарз, 24:50).
Штраф: 4 – 10.
Броски: 36 (10+14+12) – 36 (16+7+13).
Наши: Зайцев (19.45/1/-1), Ожиганов (15.08/0/0) – -.
28 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.