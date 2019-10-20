«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Бостон» — 4:3. По 2 очка набрали Митчелл Марнер (1+1) и Морган Райлли (1+1).

На счету российского форварда «Торонто» Ильи Михеева результативная передача, 2 минуты штрафа и 4 броска в створ за 18.22 на льду (2.02 — в меньшинстве).

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Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Бостон» — 4:3 ОТ (2:1, 0:0, 1:2, 1:0)

Голы: Райлли — 1 (Марнер, Юнссон), 5:55 — 1:0. Тимашов — 1 (Готье), 15:44 — 2:0. Дебраск — 1 (Койл, Вагнер), 19:39 — 2:1. Хейнен — 2 (бол., Ритчи, Пастрняк), 41:36 — 2:2. Керфут — 3 (Маззин, Михеев), 42:37 — 3:2. Пастрняк — 9 (Маршан, Бержерон), 55:34 — 3:3. Райлли — 2 (Марнер, Мэттьюс), 63:54 — 4:3.

Вратари: Андерсен — Галак.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 29 (15+3+9+2) — 46 (18+15+12+1).

Наши: Михеев (18.22/4/0) — -.

20 октября. Торонто. Scotiabank Arena.

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