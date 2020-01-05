НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Торонто» обыграл «Айлендерс», Варламов сделал 20 сэйвов

05:36
Теги:

«Торонто» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). Это третья кряду победа «Мэйпл Ливз».

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Айлендерс» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Энгвалль — 6 (Капанен), 33:25 — 1:0. Мэттьюс — 28 (Марнер, Холл), 36:07 — 2:0. Хаймэн — 10 (п.в., Марнер, Мэттьюс), 57:52 — 3:0.

Вратари: Хатчинсон — Варламов (57:23 — 57:52).

Штраф: 2 — 0.

Броски: 23 (6+7+10) — 33 (7+16+10).

5 января. Торонто. Scotiabank Arena.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир