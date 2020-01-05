«Торонто» обыграл «Айлендерс», Варламов сделал 20 сэйвов
05:36
«Торонто» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). Это третья кряду победа «Мэйпл Ливз».
Российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Айлендерс» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Энгвалль — 6 (Капанен), 33:25 — 1:0. Мэттьюс — 28 (Марнер, Холл), 36:07 — 2:0. Хаймэн — 10 (п.в., Марнер, Мэттьюс), 57:52 — 3:0.
Вратари: Хатчинсон — Варламов (57:23 — 57:52).
Штраф: 2 — 0.
Броски: 23 (6+7+10) — 33 (7+16+10).
5 января. Торонто. Scotiabank Arena.
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