«Торонто» обыграл «Аризону», Михеев сделал две голевые передачи
07:35
«Аризона» на своем льду проиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3). «Мэйпл Ливз» прервали шестиматчевую серию поражений.
Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился двумя голевыми передачами.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Торонто» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы: Бэрри — 1 (Михеев, Маззин), 19:14 — 0:1. Энгвалль — 1 (мен.), 36:49 — 0:2. Мэттьюс — 15 (Нюландер, Михеев), 40:48 — 0:3. Хиностроза — 3 (Дворак, Истерли), 59:43 — 1:3.
Вратари: Кюмпер — Андерсен.
Штраф: 0 — 6.
Броски: 31 (13+10+8) — 32 (11+14+7).
Наши: — - Михеев (18.32/3/+2).
22 ноября. Глендейл. Gila River Arena.
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