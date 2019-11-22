НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Торонто» обыграл «Аризону», Михеев сделал две голевые передачи

07:35
Теги:

«Аризона» на своем льду проиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3). «Мэйпл Ливз» прервали шестиматчевую серию поражений.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился двумя голевыми передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Торонто» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Бэрри — 1 (Михеев, Маззин), 19:14 — 0:1. Энгвалль — 1 (мен.), 36:49 — 0:2. Мэттьюс — 15 (Нюландер, Михеев), 40:48 — 0:3. Хиностроза — 3 (Дворак, Истерли), 59:43 — 1:3.

Вратари: Кюмпер — Андерсен.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 31 (13+10+8) — 32 (11+14+7).

Наши: — - Михеев (18.32/3/+2).

22 ноября. Глендейл. Gila River Arena.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир