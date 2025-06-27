«Торонто» объявил о продлении контракта с Таваресом

«Торонто» продлил контракт с канадским нападающим Джоном Таваресом на четыре года, сообщает пресс-служба «Мэйпл Лифс».

Среднегодовая зарплата 34-летнего игрока составит 4,38 миллиона долларов.

«Я с радостью сообщаю, что останусь еще на четыре года! Мы с семьей с нетерпением ждем продолжения нашего пути здесь, в Торонто. Лучшее еще впереди!» — написал Таварес в своих соцсетях.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2024/25 форвард провел 75 матчей и набрал 74 (38+36) очка. В плей-офф он отметился 5 голами и 2 результативными передачами.