27 июня, 22:36

«Торонто» объявил о продлении контракта с Таваресом

Алина Савинова

«Торонто» продлил контракт с канадским нападающим Джоном Таваресом на четыре года, сообщает пресс-служба «Мэйпл Лифс».

Среднегодовая зарплата 34-летнего игрока составит 4,38 миллиона долларов.

«Я с радостью сообщаю, что останусь еще на четыре года! Мы с семьей с нетерпением ждем продолжения нашего пути здесь, в Торонто. Лучшее еще впереди!» — написал Таварес в своих соцсетях.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2024/25 форвард провел 75 матчей и набрал 74 (38+36) очка. В плей-офф он отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

Джон Таварес
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Лифс
  • Ралпачан Фляйшманъ

    пример Стэмкоса перед глазами. да и, если подумать, долларовый миллионер, играет в хоккейной Мекке, жизнь удалась. не в пустыню ж ехать мамонтов поднимать :joy:

    28.06.2025

  • PvsZ

    И блинчики с кленовым сиропом в клубной столовой бесплатно.

    28.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Нехилую скидку сделал. Альтруист, чё.

    28.06.2025

  • mikha1

    За 4,38 в год - это даже не скидка клубу, а игра почти даром. Особенно, еслиу честь, что потолок за 2 года вырастет почти на 18 млн. Это то, на что не согласился Стэмкос прошлым летом. Кленовые освободили платежку более, чем на 6 млн. Как раз деньги под Найза. Или все же рассчитывают удержать Марнера?

    28.06.2025

  • Женек10

    Ну так то после сезона очко за игру зп у пользу торонты

    27.06.2025

    • НХЛ увеличит количество матчей в регулярном чемпионате с сезона-2026/27

    «Коламбус» и «Колорадо» совершили обмен нападающими
    КХЛ на Кинопоиске

