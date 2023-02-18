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Сегодня, 07:02

«Сент-Луис» обменял О'Райли в «Торонто» на россиянина Абрамова и выбор в первом раунде драфта

Евгений Козинов
Корреспондент
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Райан О`Райлли.
Фото USA Today Sports

«Торонто» и «Сент-Луис» согласовали обмен. Клубы подтвердили сделку на официальных сайтах.

Нападающие Райан О'Райлли и Ноэль Аччьяри продолжат карьеру в «Мэйпл Ливз». За своих игроков «Блюз» получили российского форварда Михаила Абрамова и американского нападающего Адама Годетта, а также три драфт-пика — первый раунд в 2023 году, второй — в 2024-м, и третий — в 2023-м.

Также в этой сделке поучаствовала «Миннесота». Изначально «Сент-Луис» обменял О'Райлли в «Уайлд», а только оттуда игрок отправился в «Торонто» в обмен на пик четвертого раунда. Клубы распределили зарплату игрока.

В текущем сезоне О'Райлли набрал 19 (12+7) очков в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Абрамов выступал только за фарм-клуб в АХЛ — 16 (6+10) очков в 34 матчах.

Райан О`Райлли
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 54 36 18 80
2 Нью-Джерси 54 35 19 75
3 Рейнджерс 54 32 22 72
4 Питтсбург 54 27 27 63
5 Айлендерс 58 28 30 63
6 Вашингтон 57 28 29 62
7 Филадельфия 56 22 34 54
8 Коламбус 55 17 38 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 54 41 13 87
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 58 28 30 62
5 Детройт 54 26 28 60
6 Баффало 53 27 26 58
7 Оттава 54 26 28 56
8 Монреаль 55 23 32 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 56 30 26 72
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 53 29 24 63
4 Миннесота 55 29 26 63
5 Нэшвилл 52 25 27 56
6 Сент-Луис 54 26 28 55
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 54 17 37 39
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 55 33 22 70
2 Сиэтл 55 31 24 68
3 Лос-Анджелес 55 30 25 67
4 Эдмонтон 55 30 25 66
5 Калгари 55 25 30 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 56 17 39 45
8 Анахайм 55 17 38 40
Результаты / календарь
7.02
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21.02
22.02
23.02
18.02 03:00
Айлендерс – Питтсбург
 5 : 4
18.02 03:00
Оттава – Чикаго
 3 : 4 ОТ
18.02 04:00
Миннесота – Даллас
 2 : 1 Б
18.02 05:00
Эдмонтон – Рейнджерс
- : -
18.02 05:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 - : -
18.02 22:00
Нэшвилл – Флорида
 - : -
18.02 22:00
Сент-Луис – Колорадо
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 99
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 80
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 78
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 54 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

53 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 34 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 23 2.17
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 23 2.21
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