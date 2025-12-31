«Торонто» переиграл «Нью-Джерси»
«Торонто» переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. Игра прошла на «Скотиабанк Арене».
Голами отметились Бобби Макманн, Николя Руа, Калле Ярнкрок и Мэттью Найз.
«Торонто» набрал 42 очка в 39 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 13-й строчке — 42 очка в 39 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|9
|7
|2
|15
|2
|Рейнджерс
|10
|6
|4
|13
|3
|Вашингтон
|8
|5
|3
|10
|4
|Айлендерс
|8
|4
|4
|9
|5
|Нью-Джерси
|8
|4
|4
|8
|6
|Питтсбург
|8
|3
|5
|7
|7
|Коламбус
|6
|3
|3
|6
|8
|Филадельфия
|10
|1
|9
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|7
|2
|14
|2
|Тампа-Бэй
|8
|6
|2
|12
|3
|Оттава
|9
|6
|3
|12
|4
|Флорида
|9
|5
|4
|12
|5
|Баффало
|9
|4
|5
|10
|6
|Монреаль
|8
|4
|4
|9
|7
|Детройт
|8
|3
|5
|8
|8
|Торонто
|9
|3
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|8
|6
|2
|12
|2
|Колорадо
|8
|5
|3
|11
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|11
|4
|Виннипег
|8
|4
|4
|10
|5
|Даллас
|8
|4
|4
|9
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|9
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|7
|2
|14
|2
|Эдмонтон
|7
|5
|2
|11
|3
|Сиэтл
|9
|5
|4
|11
|4
|Сан-Хосе
|8
|4
|4
|9
|5
|Анахайм
|7
|4
|3
|8
|6
|Ванкувер
|10
|2
|8
|5
|7
|Лос-Анджелес
|6
|0
|6
|2
|8
|Калгари
|7
|1
|6
|2
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|18.10
|01:00
|Флорида – Сиэтл
|8 : 3
|18.10
|02:00
|Чикаго – Даллас
|0 : 4
|18.10
|02:00
|Детройт – Сан-Хосе
|4 : 3 Б
|18.10
|02:00
|Торонто – Айлендерс
|1 : 4
|18.10
|02:00
|Филадельфия – Оттава
|3 : 1
|18.10
|02:00
|Монреаль – Баффало
|4 : 3 ОТ
|18.10
|02:00
|Коламбус – Рейнджерс
|1 : 0 ОТ
|18.10
|03:00
|Нэшвилл – Сент-Луис
|5 : 2
|18.10
|04:00
|Лос-Анджелес – Бостон
|1 : 4
|18.10
|05:00
|Юта – Эдмонтон
|- : -
|18.10
|05:00
|Вегас – Питтсбург
|- : -
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