«Торонто» переиграл «Нью-Джерси»

«Торонто» переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. Игра прошла на «Скотиабанк Арене».

Голами отметились Бобби Макманн, Николя Руа, Калле Ярнкрок и Мэттью Найз.

«Торонто» набрал 42 очка в 39 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 13-й строчке — 42 очка в 39 играх.