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«Торонто» переиграл «Нью-Джерси»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Торонто» переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. Игра прошла на «Скотиабанк Арене».

Голами отметились Бобби Макманн, Николя Руа, Калле Ярнкрок и Мэттью Найз.

«Торонто» набрал 42 очка в 39 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 13-й строчке — 42 очка в 39 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
31 декабря, 03:00. Scotiabank Arena (Торонто)
Торонто
Нью-Джерси

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 9 7 2 15
2 Рейнджерс 10 6 4 13
3 Вашингтон 8 5 3 10
4 Айлендерс 8 4 4 9
5 Нью-Джерси 8 4 4 8
6 Питтсбург 8 3 5 7
7 Коламбус 6 3 3 6
8 Филадельфия 10 1 9 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 7 2 14
2 Тампа-Бэй 8 6 2 12
3 Оттава 9 6 3 12
4 Флорида 9 5 4 12
5 Баффало 9 4 5 10
6 Монреаль 8 4 4 9
7 Детройт 8 3 5 8
8 Торонто 9 3 6 8
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 8 6 2 12
2 Колорадо 8 5 3 11
3 Миннесота 8 5 3 11
4 Виннипег 8 4 4 10
5 Даллас 8 4 4 9
6 Нэшвилл 8 3 5 9
7 Сент-Луис 8 3 5 7
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 7 2 14
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18.10 01:00 Флорида – Сиэтл 8 : 3
18.10 02:00 Чикаго – Даллас 0 : 4
18.10 02:00 Детройт – Сан-Хосе 4 : 3 Б
18.10 02:00 Торонто – Айлендерс 1 : 4
18.10 02:00 Филадельфия – Оттава 3 : 1
18.10 02:00 Монреаль – Баффало 4 : 3 ОТ
18.10 02:00 Коламбус – Рейнджерс 1 : 0 ОТ
18.10 03:00 Нэшвилл – Сент-Луис 5 : 2
18.10 04:00 Лос-Анджелес – Бостон 1 : 4
18.10 05:00 Юта – Эдмонтон - : -
18.10 05:00 Вегас – Питтсбург - : -
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