«Торонто» выиграл у «Нью-Джерси» и прервал серию поражений

«Торонто» переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Мэйпл Ливз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

«Торонто» набрал 58 очков в 46 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 3-й строчке — 58 очков в 47 играх.