Шайба Михеева в меньшинстве принесла «Торонто» победу над «Нью-Джерси»

«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Нью-Джерси» со счетом 6:4. Победную шайбу при игре в меньшинстве забросил российский нападающий Илья Михеев. Также на его счету голевая передача.

Хет-трик в составе хозяев оформил Осстон Мэттьюс.

«Торонто» занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» — 13-й.

27-летний Михеев в этом сезоне провел 11 матчей, в которых набрал 9 (7+2) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Нью-Джерси» — 6:4 (2:3, 0:1, 4:0)

Голы: Заха — 11 (Хьюз, Братт), 0:47 — 0:1. Боквист — 2 (Уайт, Куокканен), 6:20 — 0:2. Мэттьюс — 26 (Марнер, Лильегрен), 6:33 — 1:2. Юнссон — 11 (Мерсер), 9:10 — 1:3. Мэттьюс — 27 (Райлли, Марнер), 15:04 — 2:3. Бастиан — 9 (Грэйвс, Боквист), 27:33 — 2:4. Спецца — 8 (Михеев, Керфут), 44:16 — 3:4. Марнер — 12 (Мэттьюс), 53:28 — 4:4. Михеев — 7 (мен., Керфут), 56:56 — 5:4. Мэттьюс — 28 (бол., п.в.), 59:38 — 6:4.

Вратари: Кэмпбелл (Мразек, 9:10) — Шмид (59:26 — 59:38).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (9+13+11) — 29 (13+14+2).

Наши: Михеев (13.07/6/+3) — -.

1 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.