Шайба Михеева в меньшинстве принесла «Торонто» победу над «Нью-Джерси»
«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Нью-Джерси» со счетом 6:4. Победную шайбу при игре в меньшинстве забросил российский нападающий Илья Михеев. Также на его счету голевая передача.
Хет-трик в составе хозяев оформил Осстон Мэттьюс.
«Торонто» занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» — 13-й.
27-летний Михеев в этом сезоне провел 11 матчей, в которых набрал 9 (7+2) очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Нью-Джерси» — 6:4 (2:3, 0:1, 4:0)
Голы: Заха — 11 (Хьюз, Братт), 0:47 — 0:1. Боквист — 2 (Уайт, Куокканен), 6:20 — 0:2. Мэттьюс — 26 (Марнер, Лильегрен), 6:33 — 1:2. Юнссон — 11 (Мерсер), 9:10 — 1:3. Мэттьюс — 27 (Райлли, Марнер), 15:04 — 2:3. Бастиан — 9 (Грэйвс, Боквист), 27:33 — 2:4. Спецца — 8 (Михеев, Керфут), 44:16 — 3:4. Марнер — 12 (Мэттьюс), 53:28 — 4:4. Михеев — 7 (мен., Керфут), 56:56 — 5:4. Мэттьюс — 28 (бол., п.в.), 59:38 — 6:4.
Вратари: Кэмпбелл (Мразек, 9:10) — Шмид (59:26 — 59:38).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 33 (9+13+11) — 29 (13+14+2).
Наши: Михеев (13.07/6/+3) — -.
1 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.
MIKHEYEV! SHORTY! Ilya Mikheyev crashes the net and stuffs home Kerfoot's feed behind a confused Severson, Toronto leads with just 3 minutes to go!#LeafsForever pic.twitter.com/oBIB1AmavS— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 1, 2022
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|35
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|25
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|П
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|32
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|57
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|43
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|10
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|В
|П
|О
|1
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|55
|2
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|25
|55
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|23
|53
|4
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|40
|21
|19
|48
|5
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|22
|19
|47
|6
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|23
|47
|7
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|45
|20
|25
|46
|8
|Сиэтл
|44
|14
|30
|32
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|
Детройт – Анахайм
|2 : 1 ОТ
|1.02
|03:00
|
Коламбус – Флорида
|4 : 8
|1.02
|03:30
|
Торонто – Нью-Джерси
|6 : 4
|1.02
|03:30
|
Оттава – Эдмонтон
|3 : 2 ОТ
|1.02
|03:30
|
Чикаго – Ванкувер
|1 : 3
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|46
|63
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|61
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|59
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|46
|31
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
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|2.05
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