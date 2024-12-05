«Торонто» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» дома обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

У «Мэйпл Лифс» дублем отличился Остон Мэттьюс, еще один гол забил Вильям Нюландер.

В составе «Предаторз» шайбы забросили Джонатан Маршессо и Марк Янковски.

«Торонто» с 34 очками идет 3-м на «Востоке», «Нэшвилл» набрал 20 очков и занимает 15-е место в Западной конференции.