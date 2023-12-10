«Торонто» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Торонто» с 32 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 28 очками — на восьмой строчке Запада.