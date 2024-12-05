Дубль Мэттьюса принес «Торонто» победу над «Нэшвиллом»
«Торонто» на своем льду переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
За «Мэйпл Лифс» дубль оформил Остон Мэттьюс, еще одну шайбу забросил Вильям Нюландер.
Авторами голов «Предаторз» стали Джонатан Маршессо и Марк Янковски.
«Торонто» набрал 34 очка в 25 встречах и занимает 3-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 20 очками в 26 играх идет 15-м на «Западе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Нэшвилл» — 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)
Голы: Маршессо — 6 (Йоси), 5:26 — 0:1. Мэттьюс — 7 (Марнер, Райлли), 40:31 — 1:1. Мэттьюс — 8 (Марнер), 42:29 — 2:1. В. Нюландер — 16 (бол., Найз, Марнер), 45:06 — 3:1. Янковски — 1 (Каррье, Смит), 56:38 — 3:2.
Вратари: Уолл — Сарос (58:26).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 28 (11+7+10) — 24 (9+3+12).
Наши: Гребенкин (7.31/0/0) — Свечков (13.10/0/+1).
5 декабря. Торонто. Scotiabank Arena. 18611 зрителей.
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|В
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|18
|8
|36
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|16
|8
|32
|4
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|26
|14
|12
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|5
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|12
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|26
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|10
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|7
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|26
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|19
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|8
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|26
|8
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|О
|1
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|26
|16
|10
|35
|2
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|11
|31
|3
|Ванкувер
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|11
|30
|4
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|13
|13
|30
|5
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|13
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|14
|25
|7
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|10
|18
|25
|8
|Анахайм
|23
|10
|13
|23
|5.12
|03:30
|
Торонто – Нэшвилл
|3 : 2
|5.12
|03:30
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Чикаго – Бостон
|2 : 4
|5.12
|06:00
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Лос-Анджелес – Даллас
|- : -
|5.12
|06:00
|
Анахайм – Вегас
|- : -