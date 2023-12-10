«Торонто» обыграл «Нэшвилл», Мэттьюс оформил дубль

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:0.

Дубль оформил Остон Мэттьюс, еще по голу забили Давид Кампф и Ноа Грегор.

После этого матча «Торонто» с 32 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 28 очками — на восьмой строчке Запада.