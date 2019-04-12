"Торонто" на выезде обыграл "Бостон"

"Бостон" уступил "Торонто" (1:4) в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

В составе победителей дубль сделал Митчелл Марнер (одну из шайб он забросил с буллита), также голы в активе Вильяма Нюландера и Джона Тавареса. У хозяев гол в активе Патриса Бержерона. Вторая игра состоится 14 апреля.

НХЛ

Плей-офф

Восточная конференция

Первый раунд

"Бостон" - "Торонто" - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Счет в серии: 0-1

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