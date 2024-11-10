«Торонто» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 4:1.

После этого матча «Торонто» с 20 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 10 очками — на последней строчке.