«Торонто» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 4:1.
После этого матча «Торонто» с 20 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 10 очками — на последней строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|10
|7
|22
|2
|Каролина
|13
|10
|3
|20
|3
|Вашингтон
|14
|10
|4
|20
|4
|Рейнджерс
|13
|9
|4
|19
|5
|Айлендерс
|15
|6
|9
|15
|6
|Питтсбург
|16
|6
|10
|14
|7
|Коламбус
|13
|5
|8
|12
|8
|Филадельфия
|15
|5
|10
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|15
|11
|4
|23
|2
|Торонто
|16
|9
|7
|20
|3
|Бостон
|16
|7
|9
|16
|4
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|5
|Баффало
|15
|7
|8
|15
|6
|Оттава
|14
|7
|7
|14
|7
|Детройт
|14
|6
|8
|13
|8
|Монреаль
|15
|4
|11
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|15
|14
|1
|28
|2
|Миннесота
|14
|10
|4
|22
|3
|Даллас
|13
|8
|5
|16
|4
|Юта
|15
|6
|9
|15
|5
|Колорадо
|15
|7
|8
|14
|6
|Сент-Луис
|15
|7
|8
|14
|7
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|11
|8
|Чикаго
|15
|5
|10
|11
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|16
|9
|7
|21
|2
|Вегас
|14
|9
|5
|20
|3
|Ванкувер
|12
|7
|5
|17
|4
|Калгари
|15
|7
|8
|17
|5
|Эдмонтон
|14
|6
|8
|13
|6
|Сиэтл
|15
|6
|9
|13
|7
|Анахайм
|13
|4
|9
|10
|8
|Сан-Хосе
|15
|4
|11
|10
Результаты / календарь
31.10
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|10.11
|02:00
|
Флорида – Филадельфия
|4 : 3 Б
|10.11
|03:00
|
Торонто – Монреаль
|4 : 1
|10.11
|03:00
|
Сент-Луис – Вашингтон
|1 : 8
|10.11
|03:00
|
Детройт – Рейнджерс
|0 : 4
|10.11
|03:00
|
Бостон – Оттава
|2 : 3 ОТ
|10.11
|03:30
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
|10.11
|04:00
|
Нэшвилл – Юта
|4 : 0
|10.11
|05:00
|
Лос-Анджелес – Коламбус
|5 : 2
|10.11
|05:00
|
Колорадо – Каролина
|6 : 4
|10.11
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
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