«Торонто» — «Монреаль»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Торонто» и «Монреаль» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на четверг, 9 октября. Матч пройдет на льду «Скоушабэнк-арены» в Торонто (США) и начнется в 02.00 по московскому времени.

«Торонто» — «Монреаль»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Смотреть встречи североамериканской лиги в прямом эфире можно пытаться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Торонто» — «Монреаль» изучайте в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

9 октября, 02:00. Scotiabank Arena (Торонто) Торонто Монреаль

В сезон-2024/25 «Мэйпл Лифс» заняли второе место в Восточной конференции и вылетели во втором раунде плей-офф, проиграв «Флориде» (1:4 в серии). «Канадиенс» в прошлом сезоне финишировали на восьмой строчке, а в Кубке Стэнли не смогли пройти дальше первого раунда.