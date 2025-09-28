«Торонто» проиграл «Монреалю» в предсезонном матче, Ахтямов отразил 10 бросков из 11

«Торонто» в предсезонном матче НХЛ уступил «Монреалю» со счетом 2:4.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Джон Таварес и Вильям Нюландер, вратарь Артур Ахтямов вышел на лед в третьем периоде и отразил 10 бросков из 11. У «Канадиенс» шайбы забросили Алекс Ньюхук, Рили Кидни, Лейн Хатсон и Шон Фаррелл.

В следующем матче «Торонто» 3 октября сыграет с «Детройтом», «Монреаль» 1 октября встретится с «Оттавой».