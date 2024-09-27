«Торонто» переиграл «Монреаль»

«Торонто» переиграл «Монреаль» в предсезонном матче НХЛ — 2:1.

На 11-й минуте встречи нападающий «Мэйпл Лифс» Джон Таварес реализовал большинство. В начале второго периода форвард «Канадиенс» Кристиан Дворак сравнял счет. Победную шайбу за 2 минуты до второго перерыва забросил Ник Робертсон.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября двумя матчами в Праге.