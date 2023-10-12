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Сегодня, 05:06

«Торонто» по буллитам обыграл «Монреаль». Самсонов отразил 19 бросков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Торонто» выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 Б. Встреча прошла на льду «Скотиабанк Арены» в Торонто. Победный буллит реализовал Митч Марнер.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 19 из 24 бросков по своим воротам. Форвард Остон Мэттьюс забросил три шайбы и стал автором первого хет-трика в сезоне.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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