«Торонто» по буллитам обыграл «Монреаль». Самсонов отразил 19 бросков

«Торонто» выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 Б. Встреча прошла на льду «Скотиабанк Арены» в Торонто. Победный буллит реализовал Митч Марнер.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 19 из 24 бросков по своим воротам. Форвард Остон Мэттьюс забросил три шайбы и стал автором первого хет-трика в сезоне.