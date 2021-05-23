Три очка Мэттьюса помогли «Торонто» разгромить «Монреаль» и сравнять счет в серии

«Торонто» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 5:1.

В составе «Мэйпл Ливз» Остон Мэттьюс набрал 3 (1+2) очка, еще по шайбе забросили Джейсон Спецца, Расмус Сандин, Вильям Нюландер и Александр Керфут. У гостей отличился Йеспери Котканиеми, который открыл счет в матче. Форвард «Торонто» Илья Михеев завершил встречу с показателем полезности «+1».

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч пройдет 25 мая в Монреале и начнется в 2:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

«Торонто» — «Монреаль» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Голы: Котканиеми — 1 (Армиа, Тоффоли), 7:57 — 0:1. Спецца — 1 (Богосян), 12:25 — 1:1. Мэттьюс — 1 (Холл, Марнер), 25:15 — 2:1. Сандин — 1 (бол., Марнер, Мэттьюс), 33:20 — 3:1. Нюландер — 2 (бол., Мэттьюс, Райлли), 48:50 — 4:1. Керфут — 1 (п.в., Нюландер), 58:37 — 5:1.

Вратари: Кэмпбелл — Прайс.

Штраф: 14 — 24.

Броски: 34 (9+20+5) — 23 (9+6+8).

Наши: Михеев (13.36/1/+1) — -.

23 мая. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 1-1.