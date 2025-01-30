«Торонто» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

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«Миннесота» выиграла у «Торонто» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Заброшенными шайбами у «Уайлд» отметились Марат Хуснутдинов, Джаред Сперджен и Маркус Фолиньо. Единственный гол «Мэйпл Лифс» на счету Вильяма Нюландера.

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