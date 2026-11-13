«Торонто» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» одержала победу над «Торонто» — 5:2. Игра состоялась на арене «Скотиабанк Арена» в Торонто.

Ключевым героем встречи стал форвард «Миннесоты» Мэтт Болди, оформивший хет-трик. Еще по одной шайбе забросили Майк Маккэррон и российский нападающий Даниил Юров — он поразил пустые ворота в концовке матча. Существенный вклад в успех команды внес еще один россиянин — Кирилл Капризов, отдавший три результативные передачи. На счету 29-летнего форварда теперь 35 (17+18) в 21 игре сезона-2026/27.

У «Торонто» шайбы забросили Остон Мэттьюс и Зак Макьюэн.

Благодаря этой победе «Миннесота» набрала 32 очка в 21 матче, она возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Торонто», имея в активе 18 очков после аналогичного количества игр, занимает 12-ю строчку в Восточной конференции.

Ближайшие встречи команд пройдут 15 ноября: «Миннесота» сыграет с «Бостоном», а «Торонто» встретится с «Эдмонтоном».