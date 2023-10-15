«Торонто» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» победил «Миннесоту» со счетом 7:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Скоушабэнк».

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс оформил хет-трик и в двух стартовых встречах чемпионата на его счету 6 голов.

У гостей голевой передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов.

Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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